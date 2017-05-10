Опубліковано перший трейлер оновленого "Термінатор-2: Судний день" (відео)

У мережі з'явився новий трейлер 3D-версії фільму "Термінатор 2: Судний день" з відреставрованим відеорядом. Реліз приурочений до 25-річчя виходу оригінального фільму з Арнольдом Шварценеггером, передає 112.ua.

Читайте такожШварценеггер "зіпсував" знімок туристам на тлі Ейфелевої вежі (фото)

У прокат "Термінатор-2: Судний день 3D" вийде у серпні цього року. Картину переведено у формат 3D стараннями компаній DMG Entertainment і Studiocanal у співпраці з Джеймсом Кемероном. При підготовці нового релізу використовувалася та ж технологія, що і для створення 3D-версії "Титаніка".

Прем'єра фільму "Термінатор-2: Судний день" відбулася 25 грудня 1991 року. Його сюжет є продовженням бойовика 1984 року "Термінатор". Після виходу сиквела режисер оригінальної стрічки Джеймс Кемерон не займався продовженням франшизи.

Як повідомляв УНІАН, у квітні знімальна група фільму "Аватар" повідомила про початок роботи над чотирма фільмами, які стануть продовженням суперкасової кінокартини 2009 року, знятої Кемероном.