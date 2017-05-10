У Білому домі проходить зустріч Лаврова і Трампа (фото)

18:35, 10 травня 2017
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Перед цим Лавров зустрівся з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном.

facebook.com/maria.zakharova

 

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров прибув у Білий дім для зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Про це повідомляє CNN.

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Перед цим глава МЗС РФ зустрівся з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном.

Офіційний представник зовнішньополітичного відомства РФ Марія Захарова опублікувала в соціальній мережі Facebook фотографію, як Трамп і Лавров тиснуть один одному руку.

"В Овальному кабінеті розпочалася зустріч Лаврова з Трампом", - написала Захарова.

Як повідомляв УНІАН, зустріч Трампа і Лаврова у Білому домі проходитиме без участі преси. Також відомо, що Лавров у ході візиту до США порушить питання співпраці в боротьбі з тероризмом.

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Теги: #Лавров і Трамп#Лавров у Білому домі