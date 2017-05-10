У Білому домі проходить зустріч Лаврова і Трампа (фото)
Перед цим Лавров зустрівся з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном.
Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров прибув у Білий дім для зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Про це повідомляє CNN.
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Перед цим глава МЗС РФ зустрівся з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном.
Офіційний представник зовнішньополітичного відомства РФ Марія Захарова опублікувала в соціальній мережі Facebook фотографію, як Трамп і Лавров тиснуть один одному руку.
"В Овальному кабінеті розпочалася зустріч Лаврова з Трампом", - написала Захарова.
Як повідомляв УНІАН, зустріч Трампа і Лаврова у Білому домі проходитиме без участі преси. Також відомо, що Лавров у ході візиту до США порушить питання співпраці в боротьбі з тероризмом.