У Білому домі проходить зустріч Лаврова і Трампа (фото)

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров прибув у Білий дім для зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Про це повідомляє CNN.

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Перед цим глава МЗС РФ зустрівся з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном.

Офіційний представник зовнішньополітичного відомства РФ Марія Захарова опублікувала в соціальній мережі Facebook фотографію, як Трамп і Лавров тиснуть один одному руку.

"В Овальному кабінеті розпочалася зустріч Лаврова з Трампом", - написала Захарова.

Як повідомляв УНІАН, зустріч Трампа і Лаврова у Білому домі проходитиме без участі преси. Також відомо, що Лавров у ході візиту до США порушить питання співпраці в боротьбі з тероризмом.