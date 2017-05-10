Лавров у ході візиту до США порушить питання співпраці в боротьбі з тероризмом

У Кремлі заявили, що глава МЗС Росії Сергій Лавров у ході візиту до США, де заплановано його зустріч з Держсекретарем Рексом Тіллерсоном і президентом Дональдом Трампом, порушить питання співпраці в боротьбі з тероризмом.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Природно, це відносини, пов'язані насамперед зі співробітництвом у сфері боротьби з тероризмом, і продовження обговорення тих тем, які фігурували на порядку денному нещодавньої телефонної розмови двох президентів», - сказав Пєсков.

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При цьому він зазначив, що стосовно зустрічі Путіна і Трампа поки що немає якихось конкретних домовленостей.

«Прикидки є, як ми вже говорили разів сто чи сто п'ятдесят, але не більше того», - уточнив Пєсков, відповідаючи на запитання, чи не є візит Лаврова до США і його переговори з Трампом підготовкою до зустрічі президентів США і Росії.

Як повідомляв УНІАН, Лавров відвідає Вашингтон одночасно з главою МЗС України Павлом Клімкіним. Візит Лаврова до США заплановано на 9-11 травня. Візит Клімкіна – на 8-10 травня.

Тіллерсон зустрінеться з Лавровим у Вашингтоні в середу, 10 травня, щоб обговорити ситуацію в Україні, Сирії та двосторонні питання.

3 травня Тіллерсон припустив, що взаємодія США і РФ щодо врегулювання ситуації в Україні можлива в разі відновлення певного рівня довіри між країнами.

Раніше сьогодні Клімкін заявив, що держсекретар США виступить адвокатом України в переговорах з Росією, а Вашингтон може долучитися до «нормандського формату».