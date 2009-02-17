Збанкрутіла мережа казино мільярдера Дональда Трампа

Мережа казино американського мільярдера Дональда Трампа Trump Entertainment Resorts подала до суду заяву про банкрутство, повідомляє ВВС News. Заява була подана відповідно до 11-ї статті закону США про банкрутство. Згідно з документом, мережа казино попросила захисту від кредиторів. Загальна заборгованість компанії оцінюється в 1,7 мільярда доларів.

На початку лютого засновник мережі казино Дональд Трамп оголосив про свій вихід з ради директорів компанії. За його словами, причиною цьому стали розбіжності з іншими акціонерами Trump Entertainment Resorts. Зокрема, Трамп наполягав на тому, що компанія не повинна подавати заяву про банкрутство.

Це вже не перше банкрутство, про яке оголошує Trump Entertainment Resorts. Першу таку заяву компанія подала в листопаді 2004 року, коли накопичила близько 1,8 мільярдів доларів боргів. При цьому Дональд Трамп підписав з акціонерами угоду, за якою його частка в компанії скоротилася до 25 відсотків. Мережа казино вийшла з банкрутства в 2005 році.

1992 року мережа казино Трампа в Атлантік-Сіті також подала заяву про банкрутство через борги у розмірі мільярда доларів.

Лента.ру