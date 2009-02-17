За 6 днів Газпром впритул візьметься за Нафтогаз та підприємства України
18:45, 17 лютого 2009Світ
3472 0
Стан розрахунків і стратегія...
24 лютого на черговому засіданні Рада директорів Газпрому планує обговорити хід реалізації основних принципів фінансової стратегії російського газового монополіста в умовах наростання кризових явищ на світових фінансових ринках.
Про це повідомляє управління інформації ВАТ «Газпром».
Цікаво, що в програмі обговорення крім таких тем як «Про стан договірної кампанії зі забезпечення реалізації інвестиційної програми ВАТ «Газпром» на 2009 рік» та «про участь ВАТ «Газпром» в розробці шельфових родовищ» міститься і пункт наступного змісту: «про стан розрахунків за природний газ з боку господарюючих суб`єктів України і стратегії ВАТ «Газпром» у відносинах із НАК «Нафтогаз України».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter