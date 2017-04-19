Британський політолог показав, як Кремль використовує російську кримінальну мережу у Європі (інфографіка)

За останні 20 років роль російської організованої злочинності в Європі значно зміцнилася.

До такого висновку приходить британський політолог Марк Галеотті, що спеціалізується на питаннях міжнародної злочинності і проблемах безпеки, пов'язаних з Росією, у своєму аналітичному матеріалі «Як Кремль використовує російську кримінальну мережу у Європі».

Експерт зазначає, що сьогодні російські злочинці працюють менше на вулиці і більше в тіні: як спільники, посередники і постачальники для локальних європейських банд і загальноконтинентальної злочинні мережі.

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На думку політолога, російська держава суттєво криміналізувалась шляхом взаємопроникнення кримінальної «злочинного світу» і політичного «Олімпу». Це врешті-решт призвело до того, що режим час від часу використовує злочинців в якості інструментів свого панування.

Російські організовані злочинні групи в Європі були використані для різних цілей, в тому числі в якості джерел «чорного налу», щоб почати кібератаки для політичного впливу, для торгівлі, і навіть для проведення цілеспрямованих вбивств від імені Кремля.

До своєї роботи політолог додав інфографіку із розташуванням пунктів російської кримінальної мережі і її маршрутів у Європі. Однією з точок російської мафії є українське місто Одеса.