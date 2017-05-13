У Кремлі погрожують відповісти США на торішнє закриття дипломатичних об'єктів

Головний зовнішньополітичний радник Кремля пригрозив Вашингтону заходами на торішнє закриття дипломатичних об'єктів Росії в США, якщо їх не розблокують.

Як сказав помічник президента Росії з зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков, «ми висловлюємо терпіння, виваженість, але це терпіння, звичайно ж, не безмежне», передає «Радіо Свобода».

Він нагадав, що Москва не стала відразу відповідати на крок Вашингтона, але додав, що «принцип взаємності у дипломатії ще ніхто не відміняв».

За його словами, питання про заблоковане у США російське дипломатичне майно піднімалося і на низці останніх зустрічей російських і американських чиновників.

Читайте такожМаккейн назвав кібератаки Росії "ударом по американській демократії"

Скільки ще Росія готова чекати залагодження цього питання, і якою саме може бути згадана ним відповідь, Ушаков не уточнив.

Ряд будівель російської дипломатичної власності в штатах Нью-Йорк і Меріленд наказав закрити попередній президент США Барак Обама наприкінці минулого року, коли його термін підходив до завершення, як відповідь на втручання Росії у президентські вибори в США в минулому році, у якому були впевнені в його адміністрації.

Також були видворені 35 працівників російських дипломатичних установ у США. Тоді всіх здивувала реакція президента Росії Володимира Путіна, який заявив, що Росія не буде вдаватися до відповідних заходів. У Москві сподівалися на швидке і різке поліпшення відносин при президентові Дональді Трампі, але цього так і не сталося.