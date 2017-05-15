Гомофобні прояви усе ще поширені у світі – дослідження

Напади на лесбійок, геїв, бісексуалів і трансгендерів усе ще поширені в багатьох країнах. Про це йдеться в доповіді Міжнародної асоціації лесбійок і геїв (ILGA).

За даними ILGA, одностатева сексуальна активність залишається злочином у 72 країнах.

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Переслідування представників ЛГБТ зберігається в багатьох країнах. У 25 з них є «активні бар’єри» для формування чи реєстрації пов’язаних із сексуальною орієнтацією неурядових організацій, 22 держави мають закони про «захист моралі».

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Події в Чечні у звіті названі «страхітливим прикладом порушень», коли зламані акаунти чоловіків, яких вважали геями або бісексуалами та затримували, використовувалися «для ідентифікації та контактів інших (чоловіків – ред.), які ще не були заарештовані».

Гей-шлюб тепер легальний у 23 країнах світу, ще 28 держав гарантували визнання таких стосунків як цивільного партнерства.

Є також вісім країн, де існує смертна кара як покарання за одностатеві відносини. У 14 країнах можливе ув’язнення за одностатеві відносини – від 14 років до довічного перебування за ґратами.