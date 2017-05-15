101-річний ветеран Другої світової стрибнув із парашутом та став новим рекордсменом (фото)
18:56, 15 травня 2017Світ
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Ветеран став найстарішим у світі чоловіком, який стрибнув із парашутом.
Свій перший стрибок із парашута чоловік здійснив на своє 100-річчя / фото CNN
Ветеран Другої світовою війни із заходу Англії Брайсон Уільям Верден Хеєс, якому виповнилось 101 рік став найстарішим у світі чоловіком, який стрибнув із парашутом, повідомляє CNN.
Рекордсмен більш відомий як "Верден" - ветеран операції "Нептун", висадки союзників у Нормандії під час Другої світової війни.
CNN
101-річний дідусь здійснив рекордний стрибок у неділю. У той же час варто зазначити, що свій перший у житті стрибок із парашутом Хеєс здійснив торік, щоб відсвяткувати своє 100-річчя.
CNN
"Стрибок із парашутом минулого року був неймовірним досвідом, я насолодився ним, тому захотів зробити це знову", - сказав він у заяві для преси.
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