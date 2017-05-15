101-річний ветеран Другої світової стрибнув із парашутом та став новим рекордсменом (фото)

Ветеран Другої світовою війни із заходу Англії Брайсон Уільям Верден Хеєс, якому виповнилось 101 рік став найстарішим у світі чоловіком, який стрибнув із парашутом, повідомляє CNN.

Рекордсмен більш відомий як "Верден" - ветеран операції "Нептун", висадки союзників у Нормандії під час Другої світової війни.

101-річний дідусь здійснив рекордний стрибок у неділю. У той же час варто зазначити, що свій перший у житті стрибок із парашутом Хеєс здійснив торік, щоб відсвяткувати своє 100-річчя.

"Стрибок із парашутом минулого року був неймовірним досвідом, я насолодився ним, тому захотів зробити це знову", - сказав він у заяві для преси.