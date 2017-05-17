У Європі можуть відмовитися від надання розвідувальних даних США через Трампа - Associated Press

Високопоставлений чиновник розвідки однієї з європейських країн повідомив, що його країна може припинити ділитися інформацією із Сполученими Штатами.

Про це на умовах анонімності він заявив у коментарі Associated Press.

За його словами, його країна піде на такий крок, якщо буде знайдено підтвердження, що президент Дональд Трамп поділився секретною інформацією з російськими офіційними особами.

Чиновник говорив тільки за умови, щоб ані він, ані його країна не були ідентифіковані, оскільки у нього не було дозволу обговорювати це питання публічно.

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Чиновник зазначив, що вчинок Трампа "може бути ризиком для наших джерел."

Нагадаємо, раніше видання The Washington Post повідомило, що Дональд Трамп під час переговорів з Сергієм Лавровим поділився абсолютно секретною інформацією.

За словами джерел Washington Post розкриття цієї інформації ставить під загрозу "найважливіше джерело інформації про терористичне угруповання ІДІЛ. У свою чергу державний секретар США Рекс Тіллерсон спростував цю інформацію, заявивши, що на зустрічі Трампа та Лаврова обговорювалося широке коло питань, серед яких були загрози тероризму і спільні зусилля по боротьбі з ними.

Сам Трамп вважає, що мав право ділитися інформацією на переговорах з Росією.