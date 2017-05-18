Американський художник створює гігантські "іншопланетні" малюнки на піску і льоду (відео)

15:47, 18 травня 2017
Світ
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Каліфорнійський художник Джим Деневан створює незвичні малюнки.

Американець створює величезні малюнки на піску / Скріншот УНІАН

Полотном йому служать піщані пляжі, пустелі і навіть замерзле озеро. Пензлем художника є граблі або звичайна палиця.

При цьому Джим не використовує ніяких розрахунків і вимірювальних приладів.

На прибережному піску він намагається малювати відразу після відливу і закінчити до припливу.

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Художник вважає, що подібне мистецтво тим і цінне, що недовговічне.

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