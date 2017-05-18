Подробиці ДТП у Нью-Йорку: загинула 18-річна дівчина, водія двічі арештовували за водіння в нетверезому вигляді

Автомобіль, що у четвер на високій швидкості врізався в пішоходів на тротуарі жвавої площі Таймс-Сквер у Нью-Йорку, убив одну людину і поранив 22 особи. Влада заявила про відсутність ознак того, що це був терористичний акт.

Про це повідомляє Reuters.

За словами очевидців, автомобіліст їхав по зустрічній смузі, перш ніж врізався в стовп і зупинився.

Одна жінка була покрита закривавленою ковдрою після зіткнення, яке сталося близько до полудня за місцевим часом (18:00 за Києвом) в туристичному місці в центрі Манхеттена, розповів свідок Reuters. Взуття було розкидане на місці.

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Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо повідомив журналістам, що не було ніяких ознак того, що це був терористичний акт, і що водій раніше мав два арешти за водіння в нетверезому вигляді. Поліція ідентифікувала автомобіліста як Річард Рохас, 26-річний житель Нью-Йорка.

Міські чиновники повідомили, що загиблій дівчині 18 років.

Поліція активно патрулює район інциденту. Багато тротуарів загороджені через побоювання нападів транспортними засобами на пішоходів, як це було нещодавно у Великобританії, Франції, Німеччині та Швеції.

«Люди зазнали удару і скотилися з автомобіля», – сказав Джош Дабофф, робітник прилеглого офісу, який зістрибнув зі шляху автомобіля, щоб уникнути удару.

Телебачення показало кадри, як поліцейські вгамовують чоловіка в темній футболці і садять його в поліцейську машину.

Як повідомляв УНІАН, у Нью-Йорку легковий автомобіль врізався у перехожих на тротуарі на Таймс-сквер. Один з постраждалих розповів, що водій автомобіля діяв навмисно. Машина їхала по зустрічній смузі.

У поліції заявили, що інцидент не пов’язаний з актом тероризму.