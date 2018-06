ДТП у Нью-Йорку на Таймс-сквер: загинула одна людина, поліція відкидає версію теракту

Автомобіль, що на високій швидкості врізався в пішоходів на тротуарі Таймс-Сквер у Нью-Йорку, убив одну людину і поранив щонайменше 12 осіб.

Про це повідомляє Reuters.

У поліції заявили, що інцидент не пов’язаний з актом тероризму.

За словами свідка Reuters, один чоловік був покритий закривавленою ковдрою після зіткнення, яке сталося близько полудня за місцевим часом (18:00 за Києвом) в туристичному місці в центрі Манхеттена.

Сотні тисяч людей, багато з них туристи з усього світу, щодня проходять через гучний торговий район, в серці району Бродвей, зазначає агентсво.

Згідно з повідомленням телеканалу CBS у Twitter, за кермом був 36-річний чоловік з Бронкса, якого взяли під варту.

LIVE @CBSNewYork car plows into pedestrians. 36 yr old man from Bronx in custody. NYPD says not terror related pic.twitter.com/n5Zdy2dqCh