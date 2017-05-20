У справі зв'язків команди Трампа з РФ з'явився новий фігурант - Washington Post

Ще один чиновник Білого дому є фігурантом розслідування про зв'язки з урядом РФ.

Про це повідомляє Washington Post з посиланням на джерела, знайомі зі справою.

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Ім'я чиновника не називається, проте журналісти повідомляють, що він наближена особа президента США Дональда Трампа.

Відзначається також, що розслідування перейшло на декілька новий рівень і активізувалося, перейшовши від прихованої від громадськості до роботи врученню повісток фігурантам справи. Джерела також повідомляють, що в найближчі кілька тижнів розслідування ще більше прискориться.

Повідомляється, що слідство, як і раніше цікавиться членами кампанії Трампа та його перехідної адміністрації, у тому числі екс-радником з національної безпеки Майклом Флінном і колишнім главою кампанії Полом Манафортом.

19 травня адвокат Флінна заявив, що його підзахисний не буде дотримуватися припис комітету Сенату з розвідки про передачу інформації про зв'язки з РФ.