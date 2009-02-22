Іноземця викрали у Сомалі

Невідомий викрав іноземного фахівця з Пакистану, який працював на півночі Сомалі. Про це повідомляє місцева влада.

Як повідомляється, викрадач був озброєний, інші подробиці інциденту поки невідомі.

Також сьогодні в Сомалі недалеко від бази миротворців з Африканського союзу (3,5 тис. солдатів з Бурунді і Уганди) прогримів вибух. Про це розповіли очевидці. Невідомо, чи є потерпілі в результаті вибуху, передає Газета.руз посиланням на Reuters