У Росії вкрали більше 43 мільйонів рублів

В суботу ввечері в Росії скоєно одне з найбільших пограбувань десятиліття.

Як передає Lenta.ru, в Тульській області злочинці напали на автомобіль комерційного банку і, погрожуючи зброєю, відібрали у водія і касира понад 43 мільйони рублів. Гроші, за даними міліції, везли з Ростова-на-Дону до Москви.

За даними прес-служби обласного УВС, зловмисники пересувалися на автомашинах "Жигулі" і "Соболь". Їх було семеро, і двоє з них були у формі інспекторів дорожньо-патрульної служби.

Пограбування за розміром викраденого можна порівняти з пограбуванням Читинського відділення Байкальського банку Ощадбанку РФ в травні 2007 року, яке називали найгучнішим за десять років. Тоді зловмисники, убивши двох охоронців, викрали зі сховища і банкоматів 38 мільйонів 690 тисяч рублів, десять золотих злитків і сім злитків срібла.

За фактом пограбування порушено кримінальну справу.