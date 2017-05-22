Кремль відповів на запит США про втручання РФ у вибори американського президента - ЗМІ

Влада США у минулому році зверталась до Кремля із запитом щодо атаки російських хакерів на сервер Демократичної партії США. Про це заявив заступник секретаря Радбезу Росії Олег Храмов, пише "КоммерсантЪ".

Запит Вашингтон відправив за тиждень до президентських виборів у США.

При цьому, за словами Храмова, запит надійшов по створеному ще в 2013 році каналу про заходи довіри між Росією і США у сфері інформаційних і комунікаційних технологій.

Читайте такожХакери зламали табло на залізничному вокзалі Вашингтона і транслювали порно

Заступник секретаря Радбезу Росії заявив, що Росія відповіла Вашингтону одразу. Однак Хромов не став вдаватися в подробиці, заявивши, що "були надані вичерпні відповіді, у тому числі технічного плану".

Як повідомляв УНІАН раніше, хакери, які стоять за "масованою і скоординованою" атакою на передвиборчу кампанію французького президента Еммануеля Макрона і на штаб Демократичної партії США під час виборчої кампанії Хілларі Клінтон, пов'язані і мають стосунок до Росії. Про це пише The Guardian, посилаючись на дослідження декількох компаній, що працюють у сфері кібербезпеки.