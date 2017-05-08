Штаби Макрона і Клінтон атакували хакери, пов'язані з Росією - The Guardian

Хакери, які стоять за "масованою і скоординованою" атакою на передвиборчу кампанію французького президента Еммануеля Макрона і на штаб Демократичної партії США під час виборчої кампанії Хілларі Клінтон, пов'язані і мають стосунок до Росії. Про це пише The Guardian, посилаючись на дослідження декількох компаній, що працюють у сфері кібербезпеки.

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У ніч на п'ятницю перед виборами у Франції в мережу були злиті десятки тисяч внутрішніх листів та інших документів передвиборного штабу. За словами керівника IT-департаменту штабу Макрона Муніра Маджубі, всього було "вкрадено" п'ять повних поштових скриньок, а також багато особистих поштових акаунтів на Gmail.

Відразу дві компанії, що займаються кібербезпекою – Flashpoint з Нью-Йорка і Trend Micro з Токіо – прийшли до висновку, що до зламу причетна група хакерів, відома як Advanced Persistent Threat 28, Fancy Bear або Pawn Storm, і пов'язана з ГРУ РФ.

В інтерв'ю 8 травня на радіо Франції, Маджубі прагнув применшити вплив витоку даних, стверджуючи, що в листах "немає секретів": "Ви знайдете жарти, десятки тисяч рахунків-фактур від постачальників ... насправді, все те, чим займаються під час кампанії".

Однак, за словами Маджубі, деякі серед тисяч опублікованих документів підроблені: "Є файли, які були додані в ці архіви ... Наприклад, підробні повідомлення електронної пошти".

Нагадаємо, 6 травня користувач під ніком Emleaks виклав на файлообмінник Pastebin близько 9 гігабайт викрадених листів штабу на той момент ще кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона.