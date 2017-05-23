Українців серед постраждалих під час вибуху в Манчестері немає - МЗС

Інформація про постраждалих українців в результаті теракту в Манчестері поки не підтверджується. Про це йдеться в повідомленні Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України в Twitter.

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"Станом на 07.20 (за місцевим часом - УНІАН) інформація про наявність українців, постраждалих у теракті в Манчестері, не підтверджується. Поліція продовжує розслідування теракту", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Манчестері в результаті вибуху на концерті загинули 22 людини, поранення отримали 59. Вибух стався пізно ввечері 22 травня у концертному залі "Манчестер-Арена". Поліція кваліфікувала вибух як теракт.