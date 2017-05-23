"Жахлива трагедія": Гройсман висловив співчуття родинам загиблих у Манчестері
10:11, 23 травня 2017Світ
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Інформація про загиблих чи постраждалих українців поки не надходила.
Гройсман прокоментував теракт у Манчестері / фото УНІАН
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман висловив співчуття родинам загиблих внаслідок теракту у Манчестері (Велика Британія).
Про це глава уряду повідомив у Facebook.
"Жахлива трагедія у Манчестері. Мої щирі співчуття родинам та близьким загиблих і постраждалих внаслідок теракту. Молимося за життя поранених", - повідомив Гройсман.
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Як повідомляв УНІАН, у Манчестері внаслідок теракту після концерту на стадіоні "Манчестер Арена", який вчинив смертник, загинули 22 особи. 59 осіб отримали поранення.
Інформація про загиблих чи постраждалих українців поки не надходила.
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