Співачка Аріана Гранде призупинила гастролі через теракт на своєму концерті в Манчестері
10:44, 23 травня 2017Світ
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За наявною інформацією, Гранде не буде виступати у четвер, 25 травня, в Лондоні.
Гранде / REUTERS
Американська співачка Аріана Гранде призупинила гастролі через вибух на її концерті в Манчестері.
Про це повідомляє TMZ з посиланням на джерела.
За наявною інформацією, Гранде не буде виступати у четвер, 25 травня, в Лондоні.
Як розповіли джерела, співачка вирішила призупинити весь свій європейський тур на невизначений термін. Концерти повинні були відбутися, крім Великобританії, Бельгії, Польщі, Німеччини та Швейцарії.
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Також стверджується, що Гранде і її команда переглянуть гастрольний графік, коли співачка буде до цього емоційно готова.
Раніше повідомлялося, що Гранде прокоментувала вибух на її концерті.
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