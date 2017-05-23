Співачка Аріана Гранде призупинила гастролі через теракт на своєму концерті в Манчестері

Американська співачка Аріана Гранде призупинила гастролі через вибух на її концерті в Манчестері.

Про це повідомляє TMZ з посиланням на джерела.

За наявною інформацією, Гранде не буде виступати у четвер, 25 травня, в Лондоні.

Як розповіли джерела, співачка вирішила призупинити весь свій європейський тур на невизначений термін. Концерти повинні були відбутися, крім Великобританії, Бельгії, Польщі, Німеччини та Швейцарії.

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Також стверджується, що Гранде і її команда переглянуть гастрольний графік, коли співачка буде до цього емоційно готова.

Раніше повідомлялося, що Гранде прокоментувала вибух на її концерті.