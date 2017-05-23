У Манчестері евакуювали торговий центр: свідки кажуть про новий вибух (фото, відео)

Охорона евакуювала людей з торгового центру Arndale в Манчестері через "потужний вибух". Про це з посиланням на очевидців повідомляє Reuters.

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За словами свідків, геть від центру бігли десятки людей. У поліції Манчестера інцидент поки не коментують.

Як повідомляв УНІАН, в результаті теракту після концерту на стадіоні "Манчестер Арена", який вчинив смертник, загинули 22 людини. 59 людей отримали поранення. За інформацією МЗС, українців серед постраждалих у результаті теракту в Манчестері немає.