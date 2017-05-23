У Манчестері евакуювали торговий центр: свідки кажуть про новий вибух (фото, відео)
13:57, 23 травня 2017Світ
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Із будівлі тікали десятки людей.
У Манчестері евакуювали людей з ТРЦ / REUTERS
Охорона евакуювала людей з торгового центру Arndale в Манчестері через "потужний вибух". Про це з посиланням на очевидців повідомляє Reuters.
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За словами свідків, геть від центру бігли десятки людей. У поліції Манчестера інцидент поки не коментують.
У Манчестері евакуювали людей з ТРЦ / REUTERS
Arndale centre evacuated. #Manchesterpic.twitter.com/J67MxlJw6e— Frances Perraudin (@fperraudin) May 23, 2017
Як повідомляв УНІАН, в результаті теракту після концерту на стадіоні "Манчестер Арена", який вчинив смертник, загинули 22 людини. 59 людей отримали поранення. За інформацією МЗС, українців серед постраждалих у результаті теракту в Манчестері немає.
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