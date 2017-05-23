У Манчестері евакуювали торговий центр: свідки кажуть про новий вибух (фото, відео)

13:57, 23 травня 2017
Світ
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Із будівлі тікали десятки людей.

Торговий центр евакуювали / REUTERS

Охорона евакуювала людей з торгового центру Arndale в Манчестері через "потужний вибух". Про це з посиланням на очевидців повідомляє Reuters.

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За словами свідків, геть від центру бігли десятки людей. У поліції Манчестера інцидент поки не коментують.

У Манчестері евакуювали людей з ТРЦ / REUTERS

Як повідомляв УНІАН, в результаті теракту після концерту на стадіоні "Манчестер Арена", який вчинив смертник, загинули 22 людини. 59 людей отримали поранення. За інформацією МЗС, українців серед постраждалих у результаті теракту в Манчестері немає.

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Теги: #вибух в Манчестері