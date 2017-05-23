В центрі Нью-Йорка встановили гігантську скульптуру-копію статуетки української майстрині (фото)

Американський художник Джеф Кунс встановив в Рокфеллерівському центрі в Нью-Йорку надувну скульптуру-копію статуетки української художниці Оксани Жникруп.

Читайте такожЧерез 20 років після загибелі принцеси Діани в Лондоні з'явиться її скульптура

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів український художник Олександр Ройтбурде.

"Це статуетка української фарфористки Оксани Жникруп (1931— 1993), випускниці одеського училища Грекова, працювала в Києві", - повідомив художник. Також Ройтбурд висловив надію, що Кунс зазначив, що автором є українська майстриня. "Сподіваюся, він вказав джерело? Якщо забув, то я порекомендував би державі Україна подати на нього до суду. Авторські права Оксани Жникруп ще діють, у неї начебто є спадкоємці", - підкреслив художник.

Висота роботи Кунса "Сидить балерина" становить 13,7 метра.