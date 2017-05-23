"Платівки за 100 євро і успіх за океаном": популярність ONUKA після "Євробачення" продовжує зростати

Попит на ONUKA за кордоном після виступу на «Євробаченні» продовжує зростати.

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Виявилося, що іноземці готові слухати українську фолькотронику не тільки на цифрових пристроях, але і на вінілових пластинках. Більше того, вони проявляли інтерес до ONUKA ще до конкурсу. Про це Karabas Live розповів Андрій Смирнов, власник одного з лейблів.

"У ніч після фіналу «Євробачення» іноземці купили у мене п'ять пластинок з міні-альбомом ONUKA «Vidlik». За перший тиждень після закінчення конкурсу ми продали 10 вінілів. Ще 5 платівок «Vidlik» купив один американець для свого магазину. Зараз по платівці за два-три дні йде стабільно.

Успіхом серед іноземців користується і перший альбом ONUKA: після «Євробачення» мій приятель, який раніше викупив у мене 20 примірників релізу, продав 9 копій за середньою ціною в 100 євро", - зазначив він.

Цікаво, що за кордоном ONUKA приваблює не лише європейців. Найчастіше купують платівки в Австралії, Японії, США, Англії, Аргентині, Естонії, Франції, Ірландії.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, ONUKA після феєричного виступу на "Євробаченні" увірвалася в чарти Великобританії, Німеччини та Франції.