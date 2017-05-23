США не підтвердили причетність ІД до теракту в Манчестері
Раніше терористичне угрупування «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за теракт, який стався напередодні на стадіоні в Манчестері.
Директор Національної розвідки США Ден Коутс заявив, що у Вашингтона немає доказів причетності терористичної організації «Ісламська держава» (ІД) до теракту на стадіоні в Манчестері, передає Reuters.
«Я міг би згадати, що ІД взяла на себе відповідальність за теракт в Манчестері, проте дане угруповання бере на себе відповідальність за практично будь-який теракт. У нас немає підтвердження цьому зв'язку», — сказав він.
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Раніше терористичне угрупування «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за теракт, який стався напередодні на стадіоні в Манчестері.
Також повідомлялося, що ЗМІ назвали ім'я влаштував вибух в Манчестері смертника.