США не підтвердили причетність ІД до теракту в Манчестері

17:26, 23 травня 2017
Світ
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Раніше терористичне угрупування «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за теракт, який стався напередодні на стадіоні в Манчестері.

Ілюстрація / REUTERS

Директор Національної розвідки США Ден Коутс заявив, що у Вашингтона немає доказів причетності терористичної організації «Ісламська держава» (ІД) до теракту на стадіоні в Манчестері, передає Reuters.

«Я міг би згадати, що ІД взяла на себе відповідальність за теракт в Манчестері, проте дане угруповання бере на себе відповідальність за практично будь-який теракт. У нас немає підтвердження цьому зв'язку», — сказав він.

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Раніше терористичне угрупування «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за теракт, який стався напередодні на стадіоні в Манчестері.

Також повідомлялося, що ЗМІ назвали ім'я влаштував вибух в Манчестері смертника.

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Теги: #США#ІДІЛ#Теракт в Манчестері