У Королівській лікарні Єлизавета II побачила поранених дітей з Манчестера (фото, відео)

Британська королева Єлизавета Друга прибула в Королівську дитячу лікарню Манчестера, щоб особисто відвідати дітей, які постраждали в теракті 22 травня.

Лікарі як і раніше намагаються врятувати життя кількох людей, які отримали особливо важкі поранення, пише Русская служба BBC.

Королева зустрінеться не тільки з пораненими пацієнтами, але і з медичним персоналом, щоб подякувати їм за роботу в останні кілька днів після трагедії на "Манчестер-арені".

У цю лікарню після теракту були доставлені 12 дітей у віці до 16 років.

Прем'єр-міністр Тереза Мей відвідала цю лікарню у вівторок ввечері.

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За останніми даними, в результаті вибуху на "Манчестер-арені" загинули 22 людини, в тому числі 12 дітей, 75 осіб перебувають у лікарнях, 23 людини в критичному стані. Відповідальність за вибух взяла на себе ІДІЛ.