США визнали загибель ста мирних жителів в Мосулі від авіаудару

Командування збройних сил США визнало, що в результаті авіаударів по позиціях екстремістського угруповання "Ісламська держава" поряд із іракським Мосулом загинули щонайменше 105 мирних жителів, передає Бі-Бі-Сі.

За заявою військових, їх метою були два снайпери з ІД з високоточною зброєю. Проте в результаті авіаудару здетонували боєприпаси, що зберігалися в одній з будівель.

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Мирні жителі, які знаходилися в цій будівлі, загинули. Один зі свідків авіаудару на землі говорив, що в будівлі перебували ще 36 беззбройних людей, проте командування армії США сказало, що такою інформацією не володіє.

Раніше американці говорили про необхідність цих авіаударів для допомоги іракським військовим звільнення Мосула.

Передбачити присутність мирних жителів в приміщенні, що стало метою бомбардування було неможливо, пояснили представники військового командування США.

Між тим журналісти стверджують, що число загиблих мирних жителів становить 200 осіб.