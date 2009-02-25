Журналісти нарахували 9 загиблих в катастрофі Boeing в Амстердамі (фото)

Принаймні дев`ять осіб загинули в середу в результаті катастрофи літака авіакомпанії "Турецькі авіалінії" в амстердамському міжнародному аеропорту "Схіпхол", повідомило голландське телебачення, що раніше проінформувало про п`ятеро загиблих. Телекомпанія NOS стверджує, що серед загиблих - шість пасажирів і три члени екіпажа.

У прямому репортажі з місця події телекомпанія показала, як поряд з уламками літака, що розколовся на три великі частини, рятувальники поклали тіла, принаймні, дев`яти загиблих, накривши їх покривалами. Поранених на носилках несли в машини "швидкої допомоги". Тих, хто не постраждав, на автобусі доставили в спорт-центр в містечку Бадхуфедорп поблизу.

Представники аеропорту "Схіпхол" поки відмовляються повідомити кількість жертв.

В той же час міністр транспорту Туреччини Біналі Йилдирим повідомив, що не має в своєму розпорядженні даних про загиблих в катастрофі Boeing 737-800 авіакомпанії Turkish Airlines в аеропорту Амстердама. "У мене немає офіційних даних про загиблих", - цитує міністра телекомпанія NTV. Немає такої інформації і у компанії Turkish Airlines, повідомили РІА “Новости” її представники.

Мінтранс Туреччини також поширив заяву, в якій мовиться, що літак Turkish Airlines "не зазнав катастрофи, а здійснив жорстку посадку". "Причина події з`ясовується", - йдеться в прес-релізі турецького міністерства.

За деякими даними, перед катастрофою при посадці літак потрапив у сильну "бовтанку", що могло стати причиною аварії. Також припускають, що пілот направив літак на розоране поле після того, як несподівано різко впала тяга двигунів. Один з очевидців також розповів, що Boeing йшов на посадку, але в якийсь момент опинився на дуже малій висоті і, щоб не потрапити на автостраду, спробував знов набрати висоту. Проте у літака вже була недостатня швидкість, і тому він різко пішов униз, не дотягнувши до злітно-посадкової смуги.

"Боїнг 737-800" авіакомпанії Turkish Airlines під час посадки в амстердамському аеропорту Schiphol розвалився на три частини, врізавшись у землю. На його борту перебували 127 пасажирів і 7 членів екіпажу. Поліція перекрила автостраду А-9, що знаходиться за 100-150 метрів від місця падіння Боїнг, на якій утворилася пробка. Довкола розкидано багаж. Пожежа при аварії не виникла.