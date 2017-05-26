У Чечні організували масову облаву на геїв з лютого по квітень, ймовірно є загиблі - Human Rights Watch

У Чечні із лютого по квітень силовики затримували чоловіків, підозрюваних в гомосексуальній орієнтації, утримували їх в незаконних в’язницях та знущалися над ними. Потерпілі, яким вдалося втекти з Чечні в інші регіони Росії, як і раніше наражаються на небезпеку переслідувань. Про це йдеться в доповіді "У них довгі руки, і вони знайдуть мене. Облава на геїв у Чечні навесні 2017 р." Human Rights Watch.

У доповіді містяться інтерв’ю потерпілих потерпілих та журналістів, які документувати облави.

"Ця організована масова облава на геїв у Чечні безпрецедентна, - заявила заступник директора організації у Європі та Центральній Азії Рейчел Денбер, додавши, «Але незаконні методи, якими користуються місцеві силовики, які діють з практично абсолютною безкарністю, нам добре знайомі за колишніми кампаніями із зачистки республіки від "небажаних елементів".

Читайте такожУ Москві затримали активістів, які несли в прокуратуру петицію на захист чеченських геїв

За словами колишніх затриманих вони дізналися про загибель щонайменше трьох людей, які потрапили під облаву. За їх словами, всіх трьох силовики повернули родичам в украй важкому стані; один незабаром помер, двоє інших були, імовірно, вбиті родичами.

У той же час глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров стверджує, що ніяких облав не було, однак є свідчення, у тому числі - потерпілих, що вони були санкціоновані республіканським керівництвом.

У доповіді сказано, що ключову роль в організації "зачистки" республіки від геїв грав голова парламенту ЧР Магомед Даудов.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Чечні за підозрою в гомосексуальній орієнтації вбили бійця Росгвардії. ЗМІ передали слідству, яке займається справою про переслідування геїв в Чечні, нові дані про чотирьох постраждалих жителів Чечні.