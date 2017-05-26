"Не дайте їм перемогти": Кеті Перрі захистила свою подругу Аріану Гранде, вбиту горем після теракту

Американська співачка Кеті Перрі в четвер, 25 травня, дала концерт в Лондоні і під час нього висловила свої співчуття жертвам, а також підтримала свою подругу Аріану Гранде.

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Зірка звернулася до глядачів з проханням не дати перемогти терористам.

"Цього тижня було дійсно важко. Це жахливо. Це було важко для вас, друзі, і для мене тому що ми всі любимо музику", - сказала Кеті Перрі, зазначає DailyMail.

"І все, що ви могли б зробити, щоб допомогти, ви повинні це зробити. Якщо ви не можете нічим допомогти - нехай, але ви не повинні дати їм перемогти", - сказала Кеті.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, американська співачка Аріана Гранде, яка виступала на "Манчестер Арені" в день теракту, скасувала залишок свого європейського турне через трагедію. Як не дивно, цей вчинок не зустрів розуміння у значної частини її слухачів. Гранде звинуватили в тому, що вона "прогнулася під терористів",

За словами оточення співачки, зараз вона психологічно зламана і знаходиться в істериці після вибуху на її концерті в Манчестері, тому неготова виступати для кого небудь. Гранде та її команда переглянуть гастрольний графік, поки виконавиця не прийде до тями. В результаті вибуху на концерті в Манчестері загинули 22 людини.