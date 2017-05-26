Хорватську поліцію звинуватили у насильстві щодо мігрантів

Гуманітарні організації звинувачують поліцію Хорватії у регулярних насильницьких діях стосовно мігрантів, які потрапляють на територію країни з Сербії, передає Європейська правда.

"Ми з 10 травня відзначаємо збільшення кількості випадків насильства хорватської поліції щодо мігрантів, які намагаються прорватися через кордон" - повідомили в гуманітарній організації Médecins du monde.

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Правозахисники відзначають, що декілька людей отримали поранення через дії хорватської поліції.

Випадки побиття, розбитої техніки фіксують і в організації "Лікарі без кордонів".

"Ми не можемо прийняти застосування насильства до людей, які протягом місяців застрягли на Балканах" - заявили в організації.

Як повідомляв УНІАН, в Угорщині встановили правила, згідно з якими біженці, включаючи підлітків без супроводу батьків, утримуватимуться владою у закритих зонах на кордоні з Сербією.