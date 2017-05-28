Теракт в Манчестері: поліція опублікувала фото смертника

Слідство встановило, де в останні години перед терактом перебував Салман Абеді, який привів у дію вибуховий пристрій 22 травня в Манчестері, повідомляє "112 Україна" з посиланням на Twitter поліції міста.

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Поліцейські публікують зображення Абеді, зняте камерою спостереження неподалік спортивно-концертного комплексу "Манчестер Арена" незадовго до вибуху.

"Ми збираємо максимальний обсяг відомостей про те, чим займався Абеді починаючи з 18 травня, коли він повернувся до Великобританії. Розслідування домігся істотного прогресу. Нам відома квартира в центрі міста, в якій проживав Абеді, і шлях, по якому він попрямував до "Манчестер Арені". З великою часткою ймовірності в цій квартирі було зібрано вибуховий пристрій", – зазначили у відомстві.

Поліція повідомила, що заарештовано 13 підозрюваних у причетності до теракту.

Як повідомляв УНІАН, увечері 22 травня в британському Манчестері після концерту американської співачки Аріана Гранде стався вибух. Поліція розглядає подію як терористичний акт. Згідно з останніми даними, в результаті вибуху загинули не менше 22 осіб та майже 120 постраждали. ІДІЛ взяла на себе відповідальність за напад.

Також поліція підтвердила, що вибух в Манчестері скоїв місцевий житель Салман Абеді.

Силовики провели обшук в манчестерському будинку 22-річного Салмана Абеді, який і привів у дію вибуховий пристрій у фойє Manchester Arena. За попередніми даними, бомбу виготовив не він, а хтось інший.

Раніше повідомлялося, що поліція вже затримала вісім підозрюваних, у тому числі жінку. За інформацією Reuters, жінка вже звільнена.