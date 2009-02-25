Глави МЗС України та Азербайджану обговорили взаємодію

Міністри закордонних справ України та Азербайджану Володимир ОГРИЗКО та Ельмар МАМЕД’ЯРОВ обговорили взаємодію країн в рамках міжнародних організацій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС, зазначивши, що Е.МАМЕД’ЯРОВ перебуває в Україні з метою участі у 9-му засіданні Ради Міністрів закордонних справ країн-учасниць ОДЕР-ГУАМ 26 лютого 2009 року.

У ході сьогоднішньої зустрічі також обговорювалося питання міжрегіонального співробітництва.

Сторони відзначили високий рівень українсько-азербайджанських відносин у політичній, економічній та культурно-гуманітарній сферах, підкреслили пріоритетність розвитку співпраці в паливно-енергетичній і транспортній галузях.