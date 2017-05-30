У Британії тигр убив співробітницю зоопарку

Співробітниця зоопарку неподалік від британського міста Хантінгдон в графстві Кембріджшир загинула, опинившись в одному вольєрі з тигром, пише Бі-Бі-Сі.

За даними місцевої поліції, тигр пройшов за огорожу, за якою знаходилася співробітниця, і напав на неї. Жінка загинула на місці. У поліції поки не встановили, коли і як тварина опинилася в тому ж місці, де загинула співробітниця.

Читайте такожУ Фінляндії дикий ведмідь вибіг прямо на фотографа, який знімав птахів (фото)

Інцидент стався в зоопарку Hamerton Zoo Park в місті Хантінгдон графства Кембріджшир. Відвідувачі зоопарку були видалені після нападу тигра.

Смерть доглядачки "не викликає підозр", заявили в поліції. Адміністрація зоопарку вважає подію нещасним випадком.

В адміністрації зоопарку наголошують, що у тигра не було можливості вибратися з вольєра так, щоб опинитися поряд з відвідувачами. "Безпека відвідувачів жодним чином не була поставлена під загрозу", - йдеться в заяві.

Як розповіли відвідувачі зоопарку в розмові з Бі-бі-сі, загибель доглядача не викликала паніки.

"Співробітники зоопарку бігли до вольєру з тиграми та левами, а нам наказали залишити територію. Однак через 20 хвилин усіх впустили назад", - сказав один із очевидців.

У зоопарку Hamerton, що відкрився в 1990-му році, перебувають малайзійські та бенгальські тигри, гепарди, вовки, а також різні види птахів і рептилій. Тигри в парку утримуються з 2001 року. Торік зоопарк побудував новий вольєр для малайзійських тигрів.

У жовтні 2008 року із зоопарку втік гепард. Його виявив дев'ятирічний хлопчик на задньому дворі свого будинку.