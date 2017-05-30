Російська мафія в Німеччині керує сотнями фірм по догляду за хворими – ЗМІ

Близько 230 фірм по догляду за хворими та інвалідами, засновані вихідцями з колишнього СРСР, створили систему координованої підробки рахунків про надані послуги, і ця система існує на значній частині території ФРН.

За змовою з пацієнтами і лікарями ці фірми виставляють рахунки за послуги, які вони насправді не чинили, повідомили у вівторок, 30 травня, радіостанція Bayerischer Rundfunk і газета Die Welt з посиланням на підсумковиу доповідь спеціальної слідчої групи Федерального відомства по кримінальних справах (BKA) і відомства з кримінальних справ федеральної землі Північний Рейн – Вестфалія, передає DW.com.

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Згідно з доповіддю, цією злочинною мережею керують переважно з Берліна. Фірми-шахраї, які обманом отримали великі суми грошей від страхових кас, особливо активно орудують в Північному Рейні - Вестфалії, Берліні, Нижній Саксонії, Бранденбурзі і Баварії. Майже дві третини цих компаній пов'язані один з одним через різні мережі на території всієї країни, йдеться в документі.

У доповіді також наголошується, що багато з тих, що знаходяться під підозрою фірм по догляду за хворими та інвалідами, а також їх керівництво одночасно займаються іншою злочинною діяльністю, наприклад, відмиванням грошей, вимаганням і нелегальним гральним бізнесом. Серед керівників таких фірм є і ті, кого влада ФРН підозрює у замовних вбивствах, йдеться в документі.