ЗМІ: злочинці часів 90-х організували зміну лідера кримінального світу Естонії

Труп 63-річного Миколи Таранкова з травмою голови був виявлений в припаркованому в лісі автомобілі, офіційно повідомили в поліції, передає rus.err.ee.

Таранков родом з Могильова, прибув до Естонії в 1973 році і поступив в Пярнуську морську школу. Він не мав кримінального минулого і не сидів у в'язниці.

"Таранков - бос общака та третейський суддя у суперечливих питаннях, які не вдається владнати іншим впливовим авторитетам, свого роду радникам Таранкова, числом не більше чотирьох-п'яти осіб. Рішення Миколи Таранкова не підлягають обговоренню", - пише журналіст Світлана Логінова у своїй книзі "Бандитський Іда-Вірумаа".

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Нещодавно в Естонії був засуджений злочинний авторитет Ассар Паулус і триває судовий процес над одним із лідерів злочинного світу республіки Хароном Дикаєвим.

Колишній комісар поліції Койт Пікаро вважає, що всі ці події свідчать про появу в кримінальному середовищі нового лідера, який прагне взяти владу в свої руки.

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Пікаро зазначив, що є дві людини в кримінальному середовищі, які можуть претендувати на лідерство. Імена він називати не став, лише уточнив, що вони трохи молодше, ніж вище перерахована трійка, але теж з часів 90-х років.

"Якщо новий потенційний лідер відчує конкуренцію, кримінальна війна можлива, якщо домовляться мирно, то все буде спокійно. По-моєму, війни в кримінальному співтоваристві не буде", - стверджує Пікаро.