Поблизу посольства США в Кабулі прогримів потужний вибух, є загиблі - ЗМІ (фото)

У столиці Афганістану, місті Кабулі прогримів потужний вибух біля посольства США. Про це повідомляє Reuters з посиланням на очевидців.

Зазначається, що причина вибуху не відома.

Однак, видання зазначає, посилаючись на слова місцевих силовиків, що вибух стався в районі розташованому недалеко від посольства США, в будівлі якого також знаходиться офіс місії НАТО.

У той же час видання Daily Express повідомляє, що в результаті вибуху загинули чотири людини.

Також видання пише, що вибух стався в результаті підриву смертника. Однак офіційного підтвердження наразі немає.