Поблизу посольства США в Кабулі прогримів потужний вибух, є загиблі - ЗМІ (фото)

07:43, 03 травня 2017
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У приміщенні посольства розташований також офіс місії НАТО.

Наразі причини вибуху невідомі / twitter.com/MundoAlSegundo

У столиці Афганістану, місті Кабулі прогримів потужний вибух біля посольства США. Про це повідомляє Reuters з посиланням на очевидців.

twitter.com/Daily_Express

Зазначається, що причина вибуху не відома.

Однак, видання зазначає, посилаючись на слова місцевих силовиків, що вибух стався в районі розташованому недалеко від посольства США, в будівлі якого також знаходиться офіс місії НАТО.

twitter.com/MundoAlSegundo

У той же час видання Daily Express повідомляє, що в результаті вибуху загинули чотири людини. 

Також видання пише, що вибух стався в результаті підриву смертника. Однак офіційного підтвердження наразі немає.

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Теги: #вибух під посольством#посольство США вибух#підрив смертника