Поблизу посольства США в Кабулі прогримів потужний вибух, є загиблі - ЗМІ (фото)
07:43, 03 травня 2017Світ
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У приміщенні посольства розташований також офіс місії НАТО.
Наразі причини вибуху невідомі / twitter.com/MundoAlSegundo
У столиці Афганістану, місті Кабулі прогримів потужний вибух біля посольства США. Про це повідомляє Reuters з посиланням на очевидців.
twitter.com/Daily_Express
Зазначається, що причина вибуху не відома.
Однак, видання зазначає, посилаючись на слова місцевих силовиків, що вибух стався в районі розташованому недалеко від посольства США, в будівлі якого також знаходиться офіс місії НАТО.
twitter.com/MundoAlSegundo
У той же час видання Daily Express повідомляє, що в результаті вибуху загинули чотири людини.
Також видання пише, що вибух стався в результаті підриву смертника. Однак офіційного підтвердження наразі немає.
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