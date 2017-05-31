У мережі з'явилося відео наслідків вибуху в Кабулі
17:13, 31 травня 2017Світ
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На відео можна побачити зруйновану вулицю з обгорілими автомобілями.
Ілюстрація / Reuters
У мережі оприлюднено відео наслідків вибуху біля посольства Німеччини в Кабулі (Афганістан), в результаті якого загинули 80 людей, постраждали близько 380. Відео розміщено на YouTube.
На відео можна побачити зруйновану вулицю з обгорілими автомобілями і жертвами теракту.
Як повідомляв УНІАН, кількість жертв вибуху в Кабулізбільшилася до 90 осіб.
Терорист-смертник підірвав себе в замінованому автомобілі неподалік від посольства Німеччини в Кабулі. Крім німецького посольства, в цьому районі також знаходяться кілька дипломатичних представництв інших країн, тому конкретна мета нападу поки неясна.
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