У мережі з'явилося відео наслідків вибуху в Кабулі

У мережі оприлюднено відео наслідків вибуху біля посольства Німеччини в Кабулі (Афганістан), в результаті якого загинули 80 людей, постраждали близько 380. Відео розміщено на YouTube.

На відео можна побачити зруйновану вулицю з обгорілими автомобілями і жертвами теракту.

Як повідомляв УНІАН, кількість жертв вибуху в Кабулізбільшилася до 90 осіб.

Терорист-смертник підірвав себе в замінованому автомобілі неподалік від посольства Німеччини в Кабулі. Крім німецького посольства, в цьому районі також знаходяться кілька дипломатичних представництв інших країн, тому конкретна мета нападу поки неясна.