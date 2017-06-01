У Гарварді відкриють курс історії по "Грі престолів"

Гарвардський університет оголосив про відкриття курсу історії під назвою «Справжня "Гра престолів": від сучасного міфу до моделей Середньовіччя». Про це повідомляє Time.

Студентам розкажуть про те, як сюжети книжкової серії «Пісня льоду і полум'я» Джорджа Мартіна і заснованого на ній телесеріалу «Гра престолів» перетинаються з історичними подіями. Курс також присвятять тому, як «Гра престолів» зображує ключові архетипи епохи Середньовіччя, такі як король, вірна дружина, молодший син і шукач пригод.

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За словами одного з авторів курсу, професора Рачі Кіракошьян, ідея прийшла до неї, коли студенти розповіли про паралелі між середньовічними епічними поемами і серіалом. «Так чому б нам не використати цей інтерес і не просунутися глибше?» — заявила вона.

Професор висловила надію на те, що нова програма викличе у студентів інтерес до історії. Курс стартує в Гарварді восени.

У квітні в каліфорнійському університеті Берклі оголосили про відкриття літньої програми "Лінгвістика "Ігри престолів" і мистецтво створення мов".

«Гра престолів» транслюється на каналі HBO з 2011 року. На рахунку фентезі-серіалу десять номінацій на премію «Еммі». Прем'єра сьомого сезону відбудеться 16 липня.