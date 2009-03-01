Поновилося авіасполучення між Росією і Грузією

З сьогоднішнього дня поновилося повітряне сполучення між Росією і Грузією. Тепер літати до Грузії і до Росії можна буде через Єреван. Вірменська авіакомпанія "Армавіа" з 1 березня 2009 р. почала виконувати авіарейси за маршрутом Москва - Єреван - Тбілісі і Тбілісі - Єреван - Москва.

Такої домовленості досягнуто на засіданні спільної російсько-грузинської громадської комісії. "З 1 березня двічі на день здійснюватимуться авіарейси, поки на жаль, тільки через Єреван", - повідомив співголова комісії Малхаз Гулашвілі. При цьому він висловив надію, що із стабілізацією відносин між Грузією і Росією авіарейси будуть прямими і здійснюватимуть їх грузинські і російські авіакомпанії.

Пряме авіасполучення між Грузією і Росією було перерване під час військових дій в Південній Осетії в серпні 2008 р., нагадує РосБізнесКонсалтинг. Нині російські авіакомпанії не користуються повітряними коридорами Грузії.