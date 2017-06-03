На Мальті проходять дострокові вибори до парламенту (фоторепортаж)
Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат, який опинився в центрі корупційного скандалу, сподівається на переобрання.
На початку травня лівоцентристський політик оголосив дострокові загальні вибори після того, як його та його дружину звинуватили в причетності до скандалу навколо так званих "панамських документів" про офшорні фірми. Муската критикують також за сумнівні податкові практики європейських концернів на Мальті. Серед цих концернів є і великі німецькі компанії. Мускат відкидає всі звинувачення, називаючи їх брехнею.
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Кандидат від опозиції Саймон Бузутті звинувачує Муската в підриві репутації Мальти. Зі свого боку Мускат вказує виборцям на економічний бум, який переживає їхня країна. У Мальти - найвищі темпи економічного зростання в усьому Євросоюзі. У цьому році зростання економіки країни складе, згідно з прогнозами, 4,6 відсотка.