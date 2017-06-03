На Мальті проходять дострокові вибори до парламенту (фоторепортаж)

На Мальті в суботу, 3 червня, проходять дострокові вибори парламенту . Прем'єр-міністр країни Джозеф Мускат, який потрапив під вогонь критики через корупційний скандал, сподівається, що більшість із 342 тисяч зареєстрованих виборців дозволять йому залишитися на чолі уряду, повыдомляє DW

На початку травня лівоцентристський політик оголосив дострокові загальні вибори після того, як його та його дружину звинуватили в причетності до скандалу навколо так званих "панамських документів" про офшорні фірми. Муската критикують також за сумнівні податкові практики європейських концернів на Мальті. Серед цих концернів є і великі німецькі компанії. Мускат відкидає всі звинувачення, називаючи їх брехнею.

Читайте такожПутін може піти на президентські вибори як самовисуванець - ЗМІ

Кандидат від опозиції Саймон Бузутті звинувачує Муската в підриві репутації Мальти. Зі свого боку Мускат вказує виборцям на економічний бум, який переживає їхня країна. У Мальти - найвищі темпи економічного зростання в усьому Євросоюзі. У цьому році зростання економіки країни складе, згідно з прогнозами, 4,6 відсотка.