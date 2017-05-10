У Південній Кореї обрали нового президента

Президентські вибори у Південній Кореї із значним відривом виграв кандидат від місцевої Демократичної партії – Мун Чже Ін. Його підтримали близько 40% виборців, передає "5 канал".

Підрахунок голосів ще триває, однак світові лідери уже почали вітати політика із перемогою. Для Мун Чже Іна це вже друга спроба очолити державу. У 2012-му він поступився першістю лідеру консервативної партії Пак Кин Хе. Утім, у грудні 2016 року її відсторонили від посади – після масових протестів.

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Пак Кин Хе дозволила своїй подрузі впливати на державну політику, а також приховувала її корупційну діяльність. Нині обидві перебувають під слідством. У березні Конституційний суд Південної Кореї затвердив імпічмент. А новообраний президент – уже святкує перемогу. Перед своїми прихильниками Мун Чже Ін виступив на одній з центральних площ Сеула. Пообіцяв підняти економіку та захистити країну від агресії з боку КНДР.

"Я подбаю про те, щоб покласти край будь-яким провокаціям з боку Північної Кореї завдяки потужній обороні. Я хочу навести лад у Північно-Східній Азії. Ми маємо розв'язати проблеми Корейського півострова!", – заявив він.