Варшава не закликає ЄС спростити входження в єврозону

Польща не закликає країни - члени Європейського союзу спростити процедуру входження в єврозону, проте буде рада, якщо це відбудеться, заявив міністр фінансів Польщі Яцек Ростовський на саміті в Брюсселі. Міністр зазначив, що польська економіка "достатньо сильна, щоб вступити в єврозону без послаблень", передає Reuters.

Натомість 26 лютого прем`єр-міністр країни Дональд Туск повідомив, що Варшава закликає ЄС спростити процедуру входження в єврозону. Він зазначив, що необхідно створити перелік відповідних аргументів і знайти прихильників цієї ідеї до початку загальноєвропейського саміту.

За словами Д.Туска, такої думки він дійшов після зустрічі з політиками і представниками бізнесу і торгівлі, яка була присвячена боротьбі з фінансовою кризою. Він не уточнив, які саме пропозиції будуть винесені на обговорення голів ЄС.

Перехід до європейської валюти в Польщі запланований на 2012 р., нагадує РосБізнесКонсалтинг. Це означає, що Варшава має запустити процес переходу цього року. Проте через фінансову кризу національна польська валюта - злотий - сильно впала в ціні проти євро.