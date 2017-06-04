В Італії під час трансляції матчу "Ювентус"-"Реал" виникла тиснява: понад 600 вболівальників постраждали (фото)

В Італії в результаті тисняви, що виникла на площі Сан-Карло в Турині під час трансляції футбольного матчу "Ювентус" — "Реал", постраждали понад 600 уболівальників, у тому числі діти.

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Про це повідомляється на сайті torino.repubblica.it.

По закінченню матчу один з футбольних фанатів запустив петарду і закричав, що це бомба. Люди злякалися гуркоту. Натовп з сотень людей в паніці почала розбігатися. Багато падали.

Семирічний хлопчик знаходиться в критичному стані. У дитини травми голови і грудної клітини.

Нагадаємо, в суботу, 3 червня, відбувся фінальний матч Ліги Чемпіонів. "Реал" обіграв "Ювентус" з рахунком 4-1.