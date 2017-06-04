У мережі показали момент тисняви фанатів після матчу "Ювентус" - "Реал" в Італії (відео)

У мережі з'явилося відео події в Турині. У фан-зоні, де вболівальники дивилися фінал Ліги чемпіонів між «Ювентусом» і «Реалом», сталася тиснява.

«Підліток підірвав петарду, заявивши, що це була бомба», — заявили свідки.

Натовп побіг до виходу, біля якого тут же утворилася тиснява. Кілька людей отримали серйозні пошкодження.

«Реал» розгромив «Ювентус» (4:1) у фіналі турніру і вперше захистив титул чемпіонів.