У мережі показали момент тисняви фанатів після матчу "Ювентус" - "Реал" в Італії (відео)
11:58, 04 червня 2017Світ
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Натовп побіг до виходу, біля якого утворилася тиснява. Кілька людей отримали серйозні пошкодження.
Підліток підірвав петарду, заявивши, що це була бомба / соцмережі
У мережі з'явилося відео події в Турині. У фан-зоні, де вболівальники дивилися фінал Ліги чемпіонів між «Ювентусом» і «Реалом», сталася тиснява.
«Підліток підірвав петарду, заявивши, що це була бомба», — заявили свідки.
Натовп побіг до виходу, біля якого тут же утворилася тиснява. Кілька людей отримали серйозні пошкодження.
«Реал» розгромив «Ювентус» (4:1) у фіналі турніру і вперше захистив титул чемпіонів.
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