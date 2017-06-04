Поліція в Лондоні зробила по терористах близько 50 пострілів, випадково поранивши перехожого

Поліцейські в Лондоні зробили близько 50 пострілів по терористах, які здійснювали атаки вчора пізно ввечері в центрі британської столиці.

Як повідомляє Радіо Свобода, про це заявив представник Скотленд-Ярду.

За його словами, стрілянину по злочинцях вели вісім поліцейських. Вони зробили близько 50 пострілів по терористах, убивши всіх трьох. Під час стрілянини був випадково поранений один перехожий, його поранення не є тяжкими, зазначив представник поліції.

Підтверджено, що всі троє терористів мали при собі "пояси смертників", проте в них не було вибухівки. Очевидно, що нападники хотіли посіяти якомога більше паніки й розгубленості.

Підтверджено смерть семи людей, 48 отримали поранення, багато хто з них залишається в лікарні, деякі з "надзвичайно тяжкими пораненнями".

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Фахівці стверджують, що 50 пострілів із боку поліцейських, які навчені влучати в ціль з першого пострілу, - це вражаючий показник. Така інтенсивна стрілянина, напевно, пояснюється тим, що поліцейські побоювалися, що поранені терористи приведуть у дію вибухівку.

Що стосується можливих організаторів або причетних до планування теракту, то представник поліції заявив, що й досі немає свідчень причетності до теракту когось ще, крім трьох убитих.

Як повідомляв УНІАН, пізно вночі 3 червня в центрі британської столиці на Лондонському мосту троє нападників на фургоні збивали пішоходів, деякі з них загинули. Після цього чоловіки залишили авто й напали з ножами на людей. Всіх трьох терористів було ліквідовано. Жертвами терактів стали семеро осіб, ще 48 постраждали.

За підозрою в причетності до теракту було затримано 12 осіб.