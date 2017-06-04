Поліція заарештувала 12 осіб у зв'язку з терактами у Лондоні

Поліція заарештувала в неділю 12 осіб у східному Лондоні в зв'язку з нападом в суботу ввечері, в результаті якого загинули семеро людей і 48 отримали поранення.

Про це повідомила Лондонська поліція в своїй заяві, передає Reuters.

«Співробітники контртерористичного командування сьогодні вранці, неділю 4 червня, заарештували 12 осіб в Баркінгу (один з районів Лондона - ред.), в східній частині Лондона, в зв'язку з інцидентами минулої ночі на Лондонському мосту і в районі ринку Боро. Пошуки ряду адрес в Баркінгу тривають", - йдеться в заяві.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на неділю, 4 червня, терористи на білому фургоні врізались у пішоходів на Лондонському мосту, після чого напали на людей із ножами на ринку Боро. Внаслідок дій терористів загинули 7 людей та ще 48 було госпіталізовано.