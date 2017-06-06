Чехія відмовилася приймати біженців за квотами ЄС

Прага офіційно виступила проти рішення Брюсселя про справедливий розподіл біженців у рамках Євросоюзу. Чеський уряд у понеділок, 5 червня, вирішив до вересня поточного року більше не приймати біженців, як повідомляє DW.

Саме у вересні повинен завершитися проект ЄС, згідно з яким для країн-членів встановлені квоти на прийом мігрантів, які спочатку прибули в Італію і Грецію.

МВС Чехії пояснило відмову брати участь в програмі по перерозподілу мігрантів тим, що "система розподілу біженців не працює" і "ситуація з безпекою змінилася" після останніх терактів у Європі.

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Згідно з квотами, Чехія повинна була прийняти 2691 прохача притулку в ЄС з 120 000. У вересні 2015 року разом з Угорщиною, Румунією і Словаччиною країна проголосувала проти квот на біженців, проте потім заявила про готовність виконати ці вимоги. Як передає агентство Reuters, досі чехи взяли близько десяти осіб із прибулих в Італію і Грецію мігрантів.

У травні Угорщина і Словаччина звинуватили Євросоюз в недбалості та нехтуванні правовими нормами при прийнятті в 2015 році рішення про перерозподіл 120 000 нелегальних мігрантів з країн ЄС. Єврокомісія пригрозила країнам, які не бажають дотримуватися квоти, штрафний процедурою в їх відношенні в зв'язку із порушенням угод ЄС. Оскільки Угорщина, Австрія та Польща досі не прийняли жодної людини в рамках програми, їм запропоновано зробити це протягом червня. В іншому випадку на них можуть накласти штрафи.