Український мультфільм побореться за анімаційний "Оскар" у Франції (відео)

Український мультсеріал "Мама поспішає додому" візьме участь у міжнародному фестивалі, який відбудеться у Франції, і побореться за престижну премію Mifa Pitches.

Про це пише видання Медіабізнес.

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"Мама поспішає додому" - це анімаційний серіал від студії Glowberry. Його відібрали з понад 300 проектів по всьому світу.

Повнометражний фільм "Мавка. Лісова пісня" (Animagrad, FILM.UA Group) цього ж виробника також пройшов відбір для участі в пітчингу СARTOON 360, який відбудеться 29 травня - 1 червня в Барселоні.

Україна представляє свої роботи на цьому заході вперше. Конкурсні проекти потрапили в число 25-и найкращих і найбільш перспективних у плані мультиплатформенності IP з усього світу, серед яких також будуть представлені проекти з Франції, Іспанії, Великобританії, Бельгії та Канади.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше два українських фільми ввійшли в конкурс найстарішого міжнародного кінофестивалю.