У Кремлі поскаржилися на "недружні прояви" Заходу і відреагували на слова Пенса про РФ як загрозу

У Кремлі заявили, що недружні наміри Заходу щодо Росії не приховуються, але, попри все, Москва розраховує, що позиція США в питанні відносин з РФ проясниться.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Ми бачимо дуже багато недружніх проявів. Їх видно неозброєним оком. Справа не тільки у Вашингтоні, не тільки в недружніх заявах і навіть фактах, коли вони не приховують своїх недружніх помислів щодо нас», - сказав Пєсков.

За його словами, «справа і в тій політиці, яку проводить НАТО, ряд інших держав, абсолютно не гребують різними методами для того, аби втручатися у внутрішні справи».

«Це не нова тенденція, нам про неї добре відомо, вживають необхідних заходів з протидії», - сказав він.

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Коментуючи слова держсекретаря США Рекса Тіллерсона про те, що президент США Дональд Трамп заявив йому, що поточне розслідування з приводу передбачуваних зв'язків близького до президента кола осіб з Росією не повинно підривати зусилля глави зовнішньополітичного відомства з налагодження відносин з Москвою, Пєсков сказав: «Ми сподіваємося на реанімацію і розвиток нашої взаємодії в найрізноманітніших сферах».

Він додав, що Кремль шкодує з приводу риторики віце-президента США Майка Пенса щодо Росії, але орієнтується на позицію Дональда Трампа, яка є основоположною.

«Ми сподіваємося, що проясниться все-таки позиція США, але, звичайно, позиція президента Трампа є основоположною і саме тією позицією, на яку орієнтуються в Москві. І, безперечно, ми шкодуємо у зв'язку з такими формулюваннями щодо нашої країни», - сказав Пєсков, відповідаючи на питання про те, на які заяви (Пенса чи Тіллерсона) орієнтуються в Кремлі.

Раніше віце-президент США Пенс в понеділок назвав РФ, Іран і тероризм з-поміж головних загроз у світі, в боротьбі з якими США готові допомогти своїм союзниками по НАТО.